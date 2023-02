PD, il coordinamento flegreo di “Articolo Uno” «Con Elly Schlein per la costruzione del nuovo partito»

AREA FLEGREA – Riceviamo e pubblichiamo dal Coordinamento circoli territoriali dell’area flegrea (Bacoli, Pozzuoli, Quarto) di “Articolo Uno” Napoli: «Molti iscritti di Articolo Uno, con l’adesione al processo costituente del nuovo PD, si sono impegnati per sostenere la candidatura di Elly Schlein nelle convenzioni dei circoli territoriali in tutta l’area metropolitana di Napoli, determinando risultati importanti anche nell’area flegrea, a partire da Pozzuoli, dove il contributo di Articolo Uno è stato molto significativo. -si legge in una nota- La piattaforma politica della mozione Schlein è la più adeguata per superare le fratture sociali presenti nel Mezzogiorno. Lotta alle povertà, contrasto all’autonomia differenziata, centralità del lavoro sono i temi principali per costruire un nuovo Partito Democratico più vicino alle istanze territoriali e ai bisogni popolari. Consapevoli dell’impegno con cui abbiamo partecipato attivamente nella prima fase del percorso congressuale, con lo stesso entusiasmo affrontiamo la sfida delle primarie del 26 febbraio, invitando tutti i cittadini che si riconoscono in questa importante battaglia di rinnovamento della sinistra a sostenere la candidatura di Elly Schlein per la costruzione del nuovo Pd.»