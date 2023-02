Luca non ce l’ha fatta: è morto l’uomo che si è lanciato ieri sui binari della Circumflegrea

QUARTO – Luca Romano non ce l’ha fatta. Il 48enne, dipendente dell’Anm, che ieri si è lanciato sui binari della Circumflegrea, è morto, lasciando moglie e due figli. Forte lo sconcerto tra i familiari e i colleghi. In tanti piangono la sua scomparsa in queste ore.

LA TRAGEDIA – Il treno 5083 della linea Circumflegrea dell’EAV, che effettua il servizio tra Licola e Montesanto, si è fermato ieri mattina appena fuori la galleria prima della stazione di Pianura per diversi minuti. Dopo poco un macchinista ha avviso i passeggeri del tentativo di suicidio ad opera di un uomo. Sul posto sia vigili del fuoco che forze dell’ordine e ambulanza. Ancora da chiarire le motivazioni all’origine del gesto estremo.