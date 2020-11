– «In un momento storico del genere in cui le difficoltà oltrepassano l’immaginazione, è inaudito un tale accanimento – si legge in una nota diffusa dal Partito Democratico di Quarto – . Ben 4 nuclei familiari rischiano l’abbattimento della loro prima casa, per altro condonata, per via di cavilli legali. Non vogliamo entrare in merito alla questione giuridica, semplicemente sottolineare che è impensabile lasciare famiglie allo sbando e senza un tetto sulla testa durante una pandemia. Non possiamo che unirci all’accorata richiesta del sindaco e delle istituzioni di questa città, per cercare di ottenere “almeno” uno slittamento dell’applicazione delle leggi ad un periodo più tranquillo, sperando che la magistratura in ogni caso si ravveda e riesca a trovare una soluzione perché queste famiglie non debbano lasciare la casa in cui hanno vissuto per decenni».