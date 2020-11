BACOLI – Bacoli torna off-limits nel fine settimana. Lo annuncia il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che chiede sia ai residenti che a chi non vive in città di uscire soltanto per necessità. «Non è tempo per divertirsi. Scendete in strada o venite in città solo se urgente. Ho disposto, con nuova ordinanza, la sospensione del mercato e la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione presenti in città – afferma il capo dell’esecutivo locale – . Tutto chiuso da sabato mattina a domenica notte. Sarà vietato l’accesso a piazze, spiagge, biblioteca comunale piste ciclabili, belvederi, pontili e parchi pubblici. Sarà inoltre vietato stazionare lungo i marciapiedi, soprattutto in prossimità dei bar, dei lidi. Così come sono vietati gli assembramenti, pena chiusura dell’attività commerciale, all’interno dei locali. Tutti devono assumere atteggiamenti responsabili». Nelle prossime ore saranno anche potenziati i controlli delle forze dell’ordine con posti di blocco lungo le strade principali.

NUOVI CASI E UN DECESSO – Il numero dei nuovi casi positivi al coronavirus a Bacoli è pari a 20. Registrate pure 9 guarigioni e un decesso. Il numero degli attualmente positivi in città sale a 188.