Quarto: danneggiati i locali comunali dell’ufficio urbanistica

QUARTO – “Abbiamo provveduto subito a denunciare questa mattina ai carabinieri della Tenenza di Quarto l’intrusione e il danneggiamento di porte, scrivanie e stampanti dei locali comunali che ospitano l’Ufficio Urbanistica – commenta il sindaco Antonio Sabino – Con il responsabile dell’ufficio e con le forze dell’ordine stiamo anche verificando se siano stati trafugati documenti o faldoni. Su questo inquietante episodio attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini da parte degli inquirenti” Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha commentato l’atto di danneggiamento messo in atto da ignoti all’interno degli uffici comunali.

