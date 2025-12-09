Spaventoso schianto tra camion e auto a Licola: ferita 25enne

LICOLA – Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio in via Nullo, a Licola di Giugliano. I mezzi coinvolti sono un camion e una utilitaria. Ad avere la peggio è stata una 25enne alla guida dell’auto che ha riportato la rottura di una caviglia. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Illeso il conducente del tir, che al momento dell’impatto era in uscita da una cava. Nel violento impatto l’auto è andata completamente distrutta, danneggiata invece la cabina di guida del grosso mezzo. Da chiarire ancora l’esatta dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso lunghe code di auto si sono formate su entrambi i sensi di marcia.