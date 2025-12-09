Polpi, seppie, calamari e mazzancolle “fuorilegge” sul porto di Pozzuoli: sequestrati 55 kg di pescato

POZZUOLI – È lotta alla vendita abusiva di prodotti ittici sulle aree demaniali di Pozzuoli: nello specchio d’acqua destinato alle imbarcazioni da diporto. La Polizia Municipale – guidata dal neo comandante Fabio Felice De Silva – è intervenuta sequestrando 55 chilogrammi di merce e sanzionando per cinquemila euro il trasgressore, un cittadino puteolano. Il tutto è avvenuto nel corso di un’articolata attività operativa interforze, che ha visto impegnati oltre i caschi bianchi anche la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato. Gli agenti della squadra ecologica del Comando di Pozzuoli, coadiuvati del tenente Faggiano, hanno proceduto alla contestazione nei confronti del trasgressore della prevista sanzione amministrativa (5mila euro), per l’esercizio di commercio su aree pubbliche in assenza delle necessarie autorizzazioni, e al conseguente sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura utilizzata per l’espletamento dell’attività abusiva, nonché dell’intero pescato esposto per la vendita, per un totale di 55 Kg di pescato (polpi, seppie, calamari e mazzancolle). La merce era contenuta all’interno di cassette di polistirolo e contenitori in materiale plastico, trasportata senza copertura, esposta alle intemperie, senza autorizzazione alla commercializzazione su aree demaniali marittime oltre che senza alcun rispetto dei previsti requisiti igienico sanitari. Tutti i prodotti alimentari sono finiti al macero per la facile deperibilità, per lo stato di cattiva detenzione e la mancata tracciabilità.