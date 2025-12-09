Natale 2025 a Pozzuoli: eventi e manifestazioni culturali a Palazzo Toledo

POZZUOLI – L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Cultura, Mariasole La Rana, annuncia il calendario delle iniziative promosse per il mese di dicembre: una serie di eventi culturali a forte valenza sociale, che avranno come location privilegiata Palazzo Toledo. “Restituire Palazzo Toledo alla città, rendendolo un polo culturale di riferimento per bambini, giovani e adulti, è uno dei miei obiettivi per il 2026. Le attività in programma per il mese di dicembre saranno il punto di partenza per un anno nuovo ricco di iniziative”, dichiara l’Assessora. A sostegno dell’iniziativa interviene anche il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che sottolinea: “La cultura è uno dei pilastri fondamentali su cui stiamo costruendo la Pozzuoli del futuro. Le iniziative proposte dall’Assessorato rappresentano un esempio concreto di come la città possa crescere attraverso la partecipazione, l’inclusione e la valorizzazione dei nostri spazi pubblici. Palazzo Toledo e il Rione Terra torneranno sempre più a essere luoghi vivi e aperti, in cui la comunità possa riconoscersi e ritrovarsi.”

GLI EVENTI – Durante le festività natalizie, presso il Palazzo Toledo, sono previste numerose attività con la presentazione di libri. Si parte il giorno 11 dicembre, ore 17.30: Good Morning Palestine, romanzo dedicato alla questione palestinese. Il 16 dicembre, ore 17.30: I bambini di nessuno, giallo ambientato in Venezuela sul tema del traffico minorile. Presentazione del progetto 2026 “Pagine Libere: un viaggio tra libri e cultura”. Il 15 dicembre, ore 10.30: conferenza stampa di presentazione. Il 19 dicembre, ore 16.00: primo appuntamento aperto al pubblico. Mostra “Visioni di donna” – 29 e 30 dicembre: una mostra visionaria diffusa dedicata all’universo femminile, con collettiva pittorico-fotografica, proiezioni di cortometraggi e presentazioni di libri. Dal 15 al 20 dicembre, presso il Rione Terra, la Sala Bassa di Palazzo Migliaresi ospiterà i ragazzi dell’Associazione di Promozione Sociale Semplicemente NOI, con attività laboratoriali natalizie aperte al pubblico. Il 18 dicembre è prevista una visita ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in occasione della Festa di Natale organizzata dalla Scuola in Ospedale- Pediatria-IC4 Pergolesi. Grazie allo stanziamento di un fondo comunale straordinario di 150mila euro, le famiglie in condizioni di particolare disagio potranno ritirare i buoni spesa natalizi presso gli Uffici dei Servizi Sociali di Monterusciello. Guardando al 2026, l’Assessora ribadisce che l’obiettivo è diffondere su tutto il territorio comunale – comprese le periferie – punti e occasioni di aggregazione socio-culturale. Particolare attenzione sarà dedicata alla lettura, anche in virtù di un’ulteriore valorizzazione della qualifica di “Città che Legge” conferita al Comune di Pozzuoli dal Ministero della Cultura – Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con ANCI.