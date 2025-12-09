Rattoppi horror dopo i lavori, il comune di Pozzuoli sanziona le ditte: «Chi rovina, ripara»

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha obbligato le ditte colpevoli di aver realizzato rattoppi “horror” al termine dei lavori, ad intervenire per ripristinare il manto stradale. E’ quanto fa sapere l’assessore alla mobilità Vittorio Gloria. Il particolare, l’ultimo rispristino è avvenuto lungo l’asse viario che collega Arco Felice con la zona alta di Pozzuoli. «A volte la determinazione porta esattamente dove deve portare. – ha detto Gloria – Dopo segnalazioni, richiami formali, sanzioni e continui solleciti, le aziende responsabili dei danni al manto stradale sono state finalmente obbligate a intervenire. E ora, dopo tanta insistenza, i lavori di ripristino sono ufficialmente iniziati. Non è un traguardo finale, ma è una vittoria iniziale. La prova che quando si difende il territorio con fermezza, qualcosa si muove davvero. Perché sicurezza, rispetto e correttezza non sono optional. Chi rovina, ripara. Chi sbaglia, risponde. E chi tutela ogni giorno il territorio… non arretra. Si va avanti. Una conquista alla volta. Resistiamo e non molliamo».