Feste sicure a Pozzuoli, task force delle forze dell’ordine durante gli aperitivi: sanzioni e denunce

POZZUOLI – Centro storico e Darsena sotto la tutela della forze dell’ordine, impegnate a garantire sicurezza e il rispetto delle norme durante le giornate degli aperitivi e degli spettacoli musicali e natalizi. Una presenza che si è palesata in maniera discreta e silenziosa anche sabato sera, durante il primo evento andato in scena a Pozzuoli nell’ambito del S’Move Festival. In campo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale che durante la serata hanno effettuati controlli su avventori e attività commerciali. In particolare, un uomo é stato denunciato un uomo per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Anche grazie all’impiego di unità cinofile della Guardia di Finanza e dei “Falchi” del Commissariato di Polizia di Pozzuoli, 10 persone sono state sanzionate amministrativamente possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Per le persone denunciate non residenti a Pozzuoli scatterà la richiesta di allontanamento dalla città attraverso l’emissione del foglio di via.

LE SANZIONI – Per quanto concerne i controlli ai locali, nel centro storico sono state erogate 5 sanzioni amministrative nei confronti di avventori e gestori di attività commerciali di cui 3 per la vendita di bibite in vetro, vietata dall’ordinanza sindacale del 5 dicembre scorso, mentre 2 attività sono state sanzionate per mancanza del nulla osta acustico. A tutela dell’ordine pubblico, in previsione della grande affluenza per i prossimi eventi in calendario a Pozzuoli, sarà garantita la continua e discreta presenza delle forze dell’ordine che metteranno in campo unità speciali come i falchi e i cani antidroga delle unità cinofile.