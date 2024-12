QUARTO/ Consigliere deride assessore all’ambiente «Oggi a chi dai la colpa?»

QUARTO – Prima l’alberello di Natale vandalizzato nella villetta comunale, ora i rifiuti in strada. Non si placa lo scontro social tra il consigliere di opposizione Peppe Martusciello e l’assessore all’Ambiente di Quarto, Filippo Celano. «Assessore all’ambiente oggi di chi è la colpa???» ha Martusciello questa mattina pubblicando le foto di bidoncini stracolmi di rifiuti e strade sporche. Un messaggio che arriva in risposta a un precedente post dell’assessore Celano che, commentando sempre sui social, nei giorni scorsi aveva dato la colpa per il gesto vandalico ai danni dell’alberello agli “istigatori social”. Secondo il delegato all’ambiente, infatti, chi scrive sui social muoverebbe indirettamente la mano dei vandali, forse attraverso un condizionamento psicologico.

LA REPLICA – Ricostruzione alquanto fantasiosa che ha suscitato ilarità da più parti, tra cui quella di Peppe Martusciello, che ha pubblicato una serie di foto per sottolineare le defaillance nella gestione della raccolta rifiuti .«Assessore all’ambiente oggi di chi è la colpa???» 1) degli istigatori social; 2)degli incivili istigati dai social media; 3)degli operatori ecologici che costantemente fanno il loro lavoro ma vengono presi in giro da false promesse. Credo che la responsabilità sia della DM Technology e di chi dovrebbe controllare l’esecuzione del sevizio. PS: spero che l’assessore non mi blocchi come di solito questa amministrazione fa con chi giustamente critica»

LE FOTO