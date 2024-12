Offre un passaggio a una conoscente e le tocca le parti intime: 55enne arrestato ad Agnano

AGNANO – Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano per violenza sessuale e lesioni personali. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Sala Operativa sono intervenuti in una stradina isolata e buia di Agnano per la segnalazione di una ragazza in difficoltà. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato la richiedente che, sotto la pioggia battente, stava chiedendo aiuto. La stessa ha raccontato ai poliziotti che, un uomo, suo conoscente, dal quale aveva accettato un passaggio a casa, l’aveva toccata nelle parti intime durante il tragitto. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, sono riusciti a risalire, in tempi rapidissimi, all’ all’identità del soggetto che è stato, successivamente, intercettato in via Santa Lucia a Monte dagli agenti del Commissariato Montecalvario.