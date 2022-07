QUARTO – Una seduta consiliare ricca di spunti e tematiche. Si terrà domani il Consiglio Comunale di Quarto; l’appuntamento è per le 17 nel parlamentino cittadino intitolato alla memoria di Peppino Impastato. All’ordine del giorno il Bilancio di previsione 2022-2024 e una serie di mozioni presentate dai consiglieri seduti tra i banchi di opposizione. Si va dall’approvazione di un progetto di abbattimento dei pini che rappresentano disagi e pericolo per i cittadini al regolamento comunale per la disciplina di installazione e gestione dei dehors.

BLACK-OUT – Uno degli argomenti più caldi sarà quello della promozione di una class action da parte del Comune contro Enel. Nelle scorse settimane la città di Quarto ha affrontato, infatti, innumerevoli black-out e l’intero paese è rimasto per ore e ore senza elettricità. Migliaia di famiglie sono intenzionate a richiedere un risarcimento per i danni subìti, soprattutto in un momento storico in cui cittadini e imprese sono gravate da bollette salate.