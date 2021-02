QUARTO – Il Covid corre tra i banchi di scuola. E il sindaco di Quarto chiude il plesso “Caselanno” dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”. A partire da oggi sono state sospese le attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia di via Montessori. «Saranno altresì effettuate operazioni di sanificazione straordinaria e messa in sicurezza della struttura nella sua interezza. Stiamo monitorando in maniera scrupolosa l’andamento epidemiologico del territorio, e proprio in virtù di questo abbiamo ritenuto opportuno intervenire tempestivamente. Non molliamo la presa, non lasciamoci andare», dichiara il primo cittadino Antonio Sabino che annuncia per la giornata di oggi la pubblicazione di un’apposita ordinanza sindacale.