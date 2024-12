QUARTO – “Casa Mehari in festa: dai beni confiscati ai beni in comune” è il titolo del cartellone di eventi che si terrà a Casa Mehari, bene confiscato alla criminalità e ora proprietà del comune di Quarto. La Regione Campania ha finanziato con la Legge Regionale n. 24 del 28 dicembre 2023; un progetto per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità realizzando una serie di eventi che si svolgeranno a dicembre nel bene confiscato in via Nicotera n. 8. Gli eventi inizieranno venerdì 6 dicembre. Nel corso delle giornate sono previste iniziative di animazioni per i più piccoli.

GLI EVENTI – Venerdì 6 (dalle ore 19.30) “Tombolata della Legalità” con il maestro Franco Testa per una serata all’insegna della tradizione napoletana. Mercoledì 11 (ore 10) proiezione di “Fortapàsc” film diretto da Marco Risi che racconta la vicenda del giornalista Giancarlo Siani, interpretato da Libero De Rienzo. Alla proiezione parteciperà una selezione delle scuole di Quarto. Giovedì 12 (ore 10), “Libertà sotto scorta”: incontro dei giornalisti minacciati dalla criminalità con i giovani delle scuole. Interverranno Ottavio Lucarelli presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Rosaria Capacchione giornalista ed ex senatrice e i giornalisti sotto scorta Mimmo Rubio e Vincenzo Iurillo. Interventi di Claudio Silvestri segretario aggiunto Federazione Nazionale della Stampa e Geppina Landolfo segretaria del Sugc Campania; sono stati invitati magistrati e forze dell’ordine. In serata (alle ore 19) lo scrittore Amedeo Colella porterà in scena “Nisciuno nasce ‘imparato”, uno spettacolo che nasce dalla rubrica omonima rubrica televisiva in onda su Canale 21. Con Colella saranno presenti la sciantosa Elena Vittoria e il maestro Francesco Cuomo. Venerdì 13 (ore 10), proiezione del film “Benvenuti in Casa Esposito” film tratto dal romanzo dell’umorista Pino Imperatore che tratta in maniera insolita il tema della camorra. Lo scrittore sarà presente alla proiezione e si confronterà con gli studenti. Venerdì 20 (ore 20), “Casa Mehari in jazz” concerto del pianista Ergio Valente con apericena dei ragazzi de “La Bottega dei Semplici Pensieri”. Al concerto parteciperanno inoltre Sara Vandelwert (voce), Manuel Carotenuto (sax), Alessandro Vai (contrabbasso). Voci narranti: Luisa Perfetto e Arturo Delogu. Venerdì 27 (ore 19) concerto di Antonello Rondi “Lo scugnizzo dei Quartieri” tratto dal libro di Edizioni Mea del giornalista e speaker radiofonico Antonio Romano, fondatore di Radio Amore.