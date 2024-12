L’ASL Napoli 2 Nord si rifà il look: nuovo sito e restyling del logo istituzionale

POZZUOLI – L’ASL Napoli 2 Nord annuncia il lancio del suo nuovo portale web aziendale ed il restyling del logo istituzionale. A partire dal 9 dicembre i cittadini potranno usufruire di un’esperienza digitale completamente rinnovata e intuitiva. Queste importanti novità rappresentano un passo significativo verso una sanità sempre più digitale, accessibile e vicina ai bisogni dei cittadini. Il nuovo sito web, in linea e conforme con le direttive AgID, offre un’esperienza completamente rinnovata e intuitiva essendo di tipologia “mobile first”, ossia facilmente utilizzabile con ogni dispositivo mobile digitale oggi in commercio.

LE NOVITA’ – Grazie a un’interfaccia moderna e responsive, il portale è facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo mobile e fornisce una mappa interattiva dei servizi sanitari sul territorio, semplificando la navigazione e la ricerca delle informazioni necessarie. Il restyling del logo istituzionale dell’ASL Napoli 2 Nord rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’identità visiva dell’Azienda. Il nuovo logo, caratterizzato da un pittogramma che raffigura la mappa del territorio servito, è un simbolo di vicinanza e radicamento nelle comunità locali. La scelta cromatica, con un predominante blu istituzionale, un rosso energico e un bianco pulito, trasmette i valori di affidabilità, passione e trasparenza.

L’OBIETTIVO – Con il lancio del nuovo sito web e del logo, l’ASL Napoli 2 Nord conferma il proprio impegno verso l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi sanitari, sostenuta dalla Direzione Strategica ASL in sinergia con l’operato della UOC Sistemi Informativi e Transizione al Digitale. Il tutto in partnership con Netgroup SpA, società italiana che fa dell’innovazione in sanità una mission primaria, nel rispetto della relativa programmazione PNRR condivisa ed approvata. Il principale obiettivo è quello di rendere la sanità pubblica sempre più accessibile e vicina ai cittadini, offrendo strumenti digitali efficienti e intuitivi, nella semplificazione dei percorsi.