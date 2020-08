QUARTO – I carabinieri del Nas di Napoli hanno eseguito una verifica igienico sanitaria in un agriturismo con annessa fattoria nel comune di Quarto. Durante il controllo sono stati sequestrati 130 chili di alimenti – cozze, salsicce, cotolette di pollo e prodotti di friggitoria – privi di qualsivoglia indicazione utile a garantirne la tracciabilità. Il valore dei prodotti sequestrati irregolari ammonta a circa 1500 euro. Il titolare della tenuta è stato diffidato per carenze strutturali dell’area produttiva e per il mancato aggiornamento del sistema di monitoraggio previsto dal manuale HACCP.