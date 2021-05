QUARTO – A partire da questa settimana ed esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle 9 alle 12, sarà possibile ritirare le tessere per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione (prima e seconda dose) presso il Covid Center di Quarto nei giorni 5 marzo 2021, 6 marzo 2021, 7 marzo 2021, 9 marzo 2021, 10 marzo 2021 e 11 marzo 2021. A comunicarlo è il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Quarto. Ciascuno dovrà richiedere la card presso il Centro vaccinale presso cui è stata completata la vaccinazione. «Qualora il centro sia stato chiuso per l’attivazione di una nuova struttura, ci si potrà rivolgere al Distretto Sanitario di competenza. Le card potranno essere consegnate solo successivamente all’effettuazione della seconda dose del vaccino – informa il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Quarto – La consegna può essere effettuata all’interessato dietro presentazione di un documento di identità oppure a terze persone, presentando il documento di identità e la delega dell’intestatario della card. Non saranno consegnate card in altri giorni della settimana e al di fuori dell’orario previsto e a coloro hanno completato il ciclo vaccinale in date diverse da quelle segnate sopra».