BACOLI – Fumata nera dall’Arpac per l’area di Marina Grande. I risultati delle analisi effettuate su campione prelevato nell’acqua lo scorso fine aprile hanno dato esito sfavorevole. Da qui l’ordinanza sindacale firmata nella giornata di ieri dal sindaco di Bacoli che vieta la balneazione in questo tratto di mare per la stagione balneare 2021 fino a nuova comunicazione. Il provvedimento del primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione nasce per preservare la pubblica incolumità della popolazione e contrastare emergenze sanitarie e di igiene pubblica.