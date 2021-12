QUARTO – A partire da martedì 7 dicembre, al fine di non creare ulteriori disagi alla circolazione veicolare cittadina, è entrata in vigore l’inversione temporanea del senso unico di marcia in via De Nicola e via IV Novembre. La nuova direzione consentirà l’accesso da via Pietra Bianca con direzione Corso Italia. Sarà apposta la cartellonistica per segnalare le nuovi disposizioni. L’ordinanza prevede, inoltre, l’istituzione della sosta oraria di 30 minuti su via Santa Maria, tratto incrocio via P. Bianca/via Marconi e l’istituzione della sosta oraria di 30 minuti su via Corso Italia, tratto incrocio via Marconi/via IV Novembre.