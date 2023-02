QUARTO/ Arrestato per detenzione di armi, assolto dal Tribunale «Estraneo ai fatti»

QUARTO – Il gup del Tribunale di Napoli ha assolto Crescenzo Catuogno, 41enne, arrestato nel 2021 a Quarto per detenzione e porto di armi comuni e da guerra, ricettazione e detenzione di munizioni. Nei confronti dell’imputato la DDA di Napoli aveva chiesto quattro anni di carcere. La sentenza, con giudizio abbreviato, ha stabilito invece l’estraneità ai fatti del 41enne che due anni fu raggiunto da un ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri in seguito a un’operazione durante la quale furono rinvenuti un mitra calibro 9 con 22 munizioni, un fucile a pompa e 31 cartucce calibro 12, in parte occultati nella fodera di un cuscino di un divano e in parte in un furgone che, secondo gli inquirenti, erano riconducibili proprio a Catuogno. «Logicamente sono soddisfatto della decisone che ha accertato l’estraneità del Catuogno da ogni ipotesi accusatoria ed alcuna vicinanza ad ambienti malavitosi» è il commento dell’avvocato Amerigo Russo che ha difeso l’imputato insieme al collega Sabatino Graziano.