Notte di terrore a Quarto, famiglia ostaggio di rapinatori armati

QUARTO – Famiglia sequestrata e tenuta in ostaggio da cinque rapinatori armati. È successo lo scorso fine settimana a Quarto, in via Campana, dove una banda di malviventi, con armi in pugno, ha fatto irruzione in un appartamento nel cuore della notte. In casa quattro persone: padre, madre e due figlie, svegliate da minacce e percosse. Una delle due ragazze si è ritrovata con una pistola puntata alla tempia per tutto il tempo della rapina. I malviventi, vestiti di nero e col volto coperto, hanno sferrato pugni e schiaffi ai proprietari di casa per poi scappare e portare via tutto quanto potevano. Fuori – secondo una prima ricostruzione dei fatti – un uomo e una donna a fare da palo. I rapinatori comunicavano con i complici tramite delle radiotrasmittenti.

LE INDAGINI – Le forze dell’ordine, che stanno orientando le indagini a tutto campo per cercare di individuare i rapinatori ed assicurarli alla giustizia, hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. Furti, rapine e scippi proseguono, intanto, sul territorio flegreo e nella vicina Marano senza battute d’arresto. Una recrudescenza criminale che nelle ultime settimane ha gettato famiglie e commercianti nel panico.