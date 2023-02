POZZUOLI/ Sospesi i dipendenti del cimitero, il comune pagherà 160mila euro (per 6 mesi) a una ditta esterna

POZZUOLI – Costeranno 160mila euro i servizi cimiteriali che l’amministrazione Manzoni ha affidato al “Gruppo I Cipressi srl” di Napoli per i prossimi sei mesi a seguito del provvedimento di sospensione a carico di quattro comunali e sei LSU indagati dalla Procura di Napoli per lo scambio di badge. I dipendenti dell’azienda, infatti, sostituiranno i lavoratori sospesi in tutte le mansioni per i quali erano impiegati dal comune di Pozzuoli.

LA VIGILANZA – Contestualmente, sempre l’amministrazione presieduta dal sindaco Gigi Manzoni è ricorsa all’affidamento diretto (senza bando) per il servizio di custodia e vigilanza del cimitero comunale per tutto il 2023. Il lavoro è stato dato alla Prestige SRL, azienda di Frattamaggiore che incasserà 78mila euro.