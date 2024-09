QUARTO/ Appello a docenti e dirigenti scolastici «Posticipare l’uso dei nuovi libri fino all’arrivo delle cedole»

QUARTO – Un appello ai dirigenti e docenti delle scuole medie e superiori di Quarto è stato rivolto dall’associazione “La Forza delle Idee” che chiede di posticipare l’utilizzo dei nuovi libri di testo fino all’arrivo delle cedole librarie «Rivolgiamo un appello urgente affinché venga posticipato l’utilizzo dei libri di testo fino all’arrivo delle cedole librarie. Molti genitori, a meno di una settimana dall’inizio dell’anno scolastico, si trovano costretti a sostenere spese rilevanti (fino a 350 euro) per acquistare i libri, poiché i docenti ne stanno già richiedendo l’uso, nonostante le cedole non siano ancora state distribuite. – fa sapere l’associazione – Ricordiamo che la scuola deve essere un luogo di inclusività, dove nessuno deve sentirsi escluso. Garantire l’accesso equo ai materiali didattici è un obbligo fondamentale per formare gli adulti di domani, consapevoli e rispettosi delle diversità economiche e sociali. Chiediamo quindi un gesto di sensibilità verso le famiglie, per evitare discriminazioni e promuovere l’uguaglianza nell’istruzione.»