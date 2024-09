A Pozzuoli un murale dedicato a Sophia Loren

POZZUOLI – Gli abitanti di via Solfatara stamane si sono svegliati con una bozza del viso di Sofia Loren dipinta sul muro antistante l’abitazione dove ha vissuto la sua infanzia l’attrice internazionale. L’opera è dell’artista spagnola Leticia Mandragora. Il progetto, intitolato «Sofia da Pozzuoli» è un’opera di arte urbana realizzata in uno dei maggiori punti di transito della città: via Solfatara, strada che collega l’Anfiteatro Flavio con la Solfatara e la metropolitana di Pozzuoli.