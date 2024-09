Tragedia a Pozzuoli, paziente si lancia dal quarto piano dell’ospedale e muore

POZZUOLI – Tragedia a Pozzuoli. Un paziente dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, intorno a mezzogiorno, si è gettato nel vuoto dal quarto piano del nosocomio ed è morto per l’impatto con il suolo. L’uomo era ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale. Non si conoscono ancora i motivi di tale gesto. La polizia è sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti e per acquisire tutte le informazioni sul drammatico episodio.