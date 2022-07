POZZUOLI – Ipotesi riapertura dei centri vaccinali dopo l’aumento dei nuovi casi di Covid registrati nelle ultime settimane. Le tre Asl che coprono il territorio di Napoli e provincia sono pronte a riaprire i grandi punti vaccinali qualora dovesse aumentare in modo consistente la richiesta di somministrazioni, con l’estensione agli over 60 della quarta dose. Nell’Asl Napoli 2 attualmente le richieste di vaccinazione sono nella norma e vengono soddisfatte nei distretti locali, mentre un solo centro tamponi attualmente è attivo a Giugliano. Appena arriverà l’estensione agli over 60 e aumenterà la richiesta sarà valutata la ripresa dei grandi hub con una prima ipotesi di tre siti: uno a Pozzuoli per l’area flegrea, uno a Giugliano e uno nella zona di Frattamaggiore-Acerra.