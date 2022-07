POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, volevo chiedere: ma che fine hanno fatto i vigili da via Napoli? Non c’è più controllo sul lungomare la sera, è uno sfrecciare di monopattini e quad guidati da minori che corrono tra la gente. Controlli zero. Non possiamo nemmeno richiamarli che i genitori inveiscono contro di noi. E’ una vergogna, cosa aspettando a controllare questi mezzi? Che ci scappi prima qualche morto o ferito, magari tra i bambini che corrono sul lungomare?». (C.G.)