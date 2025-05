Quarantasei scosse in 4 ore a Pozzuoli: la più forte di magnitudo 4.4

POZZUOLI – Sono 46 finora le scosse rilevate dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano a partire dalle 12:07 di oggi, orario di inizio di uno dei più forti sciami sismici mai registrati in tutta l’area flegrea. Il sisma di magnitudo maggiore, pari a Md = 4.4 ± 0.3, è stato localizzato nel porto di Pozzuoli, preceduto da uno di Md pari a 2.1. In totale sono sedici in fenomeni di magnitudo pari o superiore a 1.0, tra cui ci sono tre di magnitudo pari a 2.7, 3.1 e 3.3.