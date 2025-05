Stato di emergenza per i Campi Flegrei, Del Vaglio (PD) «Atto necessario utile per sbloccare fondi»

POZZUOLI – «Comprendo le preoccupazioni di chi teme che la dichiarazione dello stato di emergenza possa colpire definitivamente l’economia cittadina, già duramente colpita dalla crisi e dal bradisismo. – fa sapere Marzia Del Vaglio, consigliera comunale e membro nazionale del Partito Democratico – Si tratta tuttavia di un atto necessario, fondamentale, quasi tardivo: quello stato di emergenza consentirà di sbloccare quei fondi necessari per sostenere le imprese, sospendere (davvero) i mutui, velocizzare le procedure di messa in sicurezza degli edifici. Il nostro territorio sta lentamente morendo. Che il Governo si assuma – davvero – la responsabilità delle proprie scelte é un bene. Pozzuoli non è solo un’emergenza. Deve diventare un caso nazionale. Non abbiamo più bisogno di decreti farlocchi e ringraziamenti inutili. I Campi Flegrei non aspettano».