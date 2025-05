Stato di emergenza, Genovese (PD) «Non si può più temporeggiare»

POZZUOLI – «Accogliamo con favore la comunicazione del Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, circa la volontà di avviare la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nell’area dei Campi Flegrei. Il perdurare dello sciame sismico e la forte percezione da parte della popolazione rendono evidente che non si può più temporeggiare. È necessario un cambio di passo deciso per rendere più rapide ed efficaci tutte le procedure di messa in sicurezza, assistenza e prevenzione. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Serve concretezza, visione e tempestività. Stiamo lavorando per questo.» ha commentato così l’annuncio dello stato di emergenza per i Campi Flegrei Leandro Genovese, consigliere comunale del PD e presidente della commissione Bilancio del comune di Pozzuoli.