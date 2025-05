Città Metropolitana dà l’ok, il sindaco riapre le scuole superiori di Pozzuoli “Non si sono ravvisati danni”

POZZUOLI – Resteranno aperte domani le scuole superiori a Pozzuoli. Il “dietrofront” dopo l’iniziale ordinanza di chiusura firmata nel primo pomeriggio dal sindaco Gigi Manzoni, è arrivato in seguito ai controlli effettuati negli edifici scolastici da Città Metropolitana (che ha competenza sulle scuole di II grado). “A seguito degli eventi sismici di oggi, 13/05/2025, – si legge nella nota a firma del Dirigente dell’Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Scolastico-Direzione Servizi Tecnici Scuole, di Città Metropolitana – quest’ufficio ha eseguito sopralluoghi presso gli istituti scolastici di competenza” e “per quanto si è potuto appurare, al momento non si sono ravvisati danni tali da impedire l’utilizzo degli stessi”. Dunque domani (mercoledì 14 maggio) nelle scuole superiori di Pozzuoli le lezioni si svolgeranno regolarmente, mentre resteranno chiusi le scuole materne, elementari e medie in quanto rientrano nella competenza del comune di Pozzuoli che non ha ancora concluso le verifiche anti sismiche.