POZZUOLI/ Scossa di magnitudo 4.4, smottamento anche a via Napoli: cede parte del costone – IL VIDEO

POZZUOLI – Dopo la scossa di magnitudo 4.4 una parte del costone del monte Olibano, sul versante che affaccia su via Napoli, è franato. L’episodio è simile a quello accaduto al Monte Gauro, sulla facciata che dà sulla tangenziale di Napoli. Nel video che pubblichiamo si vede lo smottamento e una grossa nube di fumo alzarsi. Anche in quest’occasione, per fortuna, i massi non hanno raggiunto le abitazioni vicini e non sono state registrate particolari criticità.