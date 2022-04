POZZUOLI – Saranno almeno 400 i tifosi granata a seguito della Puteolana, impegnata domani allo stadio “Felice Squitieri” di Sarno contro la Palmese per la prima delle partite dei play off valida per la promozione in serie D. Grande è la mobilitazione in città, con i supporters che questa mattina sono andati al campo di allenamento di Agnano per incitare calciatori, staff e dirigenza. Dopo un anno di purgatorio in Eccellenza, ora la Puteolana punta al ritorno nella serie superiore. Il fischio d’inizio del match di domani, domenica 1 maggio, è in programma per le ore 16.30.