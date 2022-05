POZZUOLI – Festa anche a Parigi per la promozione in serie D della Puteolana. Domenica scorsa, al triplice fischio finale, nella capitale francese lo storico tifoso Giulio Capuano ha esposto una sciarpa dei Diavoli Rossi davanti alla Torre Effeil. Entusiasti i passanti e i turisti che hanno cantato e applaudito il supporter granata. Un gesto simbolico per onorare la promozione e avvicinare Pozzuoli a Parigi.