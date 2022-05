POZZUOLI – Nel pieno della campagna elettorale il sindaco uscente Vincenzo Figliolia e il suo “fedelissimo” assessore all’urbanistica Roberto Gerundo inaugurano la nuova pista ciclabile a Monterusciello. Entrambi sono candidati nella lista civica “Figliolia con la Città” a sostegno dell’aspirante sindaco Ismeno. L’evento è in programma per domani, mercoledì 18 maggio, alle ore 9:30, in via Galdieri (altezza Torre Santa Chiara).

L’INAUGURAZIONE – La rete ciclabile del MAC nasce con l’obiettivo di rafforzare il collegamento fra i lotti di proprietà comunale oggetti degli interventi di sistemazione delle aree ai fini agricoli che rientrano nell’ambito del progetto: nello specifico si tratta di un collegamento delle aree 15 e 16 attraverso un sistema di viabilità ciclopedonale. Al termine dell’inaugurazione, in Piazza Agro City, ci sarà un incontro pubblico sulle prospettive evolutive del progetto, sul modello di gestione delle aree e sui lavori di messa in produzione dei suoli. Spazio anche alla produzione enoviticola Mac 2022.