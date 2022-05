BACOLI – La Casa della Cultura “Michele Sovente” di Cappella riapre i battenti con un calendario ricco di appuntamenti. Una rassegna teatrale che tiene dentro tantissime compagnie amatoriali locali che da anni attendevano, nel territorio di Bacoli, un luogo in cui potersi esibire. “Odeon Sovente 2022 – Incontri con il teatro” è la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale e dall’ufficio cultura del Comune di Bacoli che, a partire dal fine settimana del 21 e 22 maggio, terrà impegnata la Casa della Cultura per tutti i week-end d’inizio estate, almeno fino al 10 Luglio. Sul palco dell’ex plesso scolastico di Cappella si alterneranno “I Talenti senza Tetto”, la compagnia “Teatro per Noi”, l’Associazione “Il Ditirambo”, “La Barraca” e “La Fabbrica del Sorriso”. Teatro e non solo, anche tanta musica con, tra i tanti, i Cantori Popolari Flegrei che apriranno il calendario di eventi con uno spettacolo musicale incentrato sulle canzoni della tradizione napoletana.