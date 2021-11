POZZUOLI – Nuovo look per la Puteolana. Cronaca Flegrea presenta in anteprima le nuove maglie dei diavoli rossi. Tre colori e quattro sponsor: Immobiliare Fontana, Cytec Srl, Gioma Srl e Di Costanzo insieme allo sponsor tecnico Zeus. Restano, come sempre, la P e lo scudetto simbolo della squadra di Pozzuoli. Le quattro “nuove” maglie sono state indossate in anteprima da quattro calciatori granata scelti come “modelli” dalla società.

