Puteolana, che sfortuna! Perde la Coppa Italia ai rigori dopo averne sbagliato uno nei supplementari

CASERTA – In un’atmosfera all’inizio magica, che si rivelerà però ben presto stregata, la Puteolana si arrende in finale di Coppa Italia Dilettanti contro un Pomigliano coriaceo, che crea pochissimo ma arriva con maggiore lucidità ai rigori. 0-0 nei 90 minuti e all’extra time, un risultato che non è cambiato nemmeno al 5′ del primo tempo supplementare, quando Mancini, di solito infallibile, ha calciato alto il penalty della possibile vittoria. La lotteria dei rigori premia all’ottavo rigore tirato il Pomigliano, che alza così il primo trofeo stagionale.

LA PARTITA – Poco Pomigliano e tanta Puteolana, che crea, soprattutto in avvio, occasioni a ripetizione. Al 21′ Mancini deve affrettare la conclusione da fuori area, che finisce larga. Dopo due minuti ci prova Filogamo su tocco dello stesso Mancini, con un improvviso tiro al volo che sorvola di poco l’incrocio. Altri due minuti e ci prova ancora il 9 granata, ma Tramontano blocca in 2 tempi prima della zampata di Capuano. Alla mezz’ora, Mirante arriva tutto solo in area sul cross di Avolio, ma deve concludere in allungo e la traiettoria si alza. Il Pomigliano si fa vedere solo al 43′ con una punizione di D’Angelo, finita però alta. Il secondo tempo gode di meno emozioni ma è caratterizzato dal costante dominio dei ragazzi di mister Correale, per l’occasione squalificato e sostituito dal vice Napolitano. Al 57′ la più grande chance con una punizione di Riccio che per poco non sorprende Tramontano, bravo però a sventare il gol quasi sulla linea con un gran colpo di reni. Sul seguente calcio d’angolo, Battaglia trova l’impatto centrale di testa, blocca ancora l’estremo difensore. La partita scorre via verso i supplementari sotto una pioggia incessante. Al 5′ dell’extra time, Gargiulo va al tiro dall’interno dell’area, trovando la respinta di Tramontano, ma, sul pallone vagante, Mancini viene trattenuto al momento della battuta a botta sicura. Il signor Palumbo concede il penalty, ma lo stesso Mancini calcia alto. Rigori fatali anche poco più tardi per la Puteolana: Onda sbaglia l’ottavo rigore, Francese realizza e consegna la coppa al Pomigliano.

PUTEOLANA 1902 – CALCIO POMIGLIANO 0-0 (6-7 d.t.r)

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Battaglia, Riccio Gargiulo, De Rosa, Grieco (85′ Acampora), Mirante, Capuano A. (101′ Auriemma), Avolio, Mancini, (116′ Onda) Filogamo (76′ Rodriguez). A disposizione: Orefice, Palladino, Pissinis, Capuano C., Ferrara. All. Napolitano.

CALCIO POMIGLIANO: Tramontano, Gala, Sicignano, Alfano, Savarise (73′ Mancino), Francese, Tassiero (97′ Xheleshi), Passaro, D’Angelo (70′ Cerciello), Guidone (62′ Pisani), Corbisiero (73′ Siciliano). A disposizione: Nigro, Esposito, Siniscalchi, Di Finizio. All. Rea.

ARBITRO: Francesco Palumbo di Nocera Inferiore. Assistenti: Francesco Giuseppe Acunzo (Castellammare di Stabia) e Salvatore Forgione (Avellino)

NOTE: Ammoniti De Rosa, Gargiulo, Mirante, Avolio (PUT), Gala, D’Angelo, Cerciello, Tramontano (POM). Corner: 5-2