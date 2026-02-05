POZZUOLI/ Accoltella la compagna in auto: fermato operatore socio sanitario

POZZUOLI – Un nuovo episodio di violenza sulle donne si è consumato ieri lungo l’asse Mediano. Il protagonista è un 30enne di Pozzuoli, operatore socio sanitario, che ha accoltellato più volte la compagna al termine di un’accesa discussione. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia che indaga sull’accaduto, l’aggressione è avvenuta in una piazzola di sosta. L’uomo avrebbe colpito la compagna con diverse coltellate alla schiena e alle gambe, poi si sarebbe inferto dei colpi provocandosi delle ferite. Vittima e carnefice sono stati entrambi condotti in ospedale: lei a Pineta Grande, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, lui ad Aversa. L’oss dopo le cure del caso è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Castel Volturno per tentato omicidio.