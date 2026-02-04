POZZUOLI/ Rifiuti non raccolti «Basta con la favola della “non conformità”»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Direttore, leggendo gli articoli pubblicati dalla Sua testata negli ultimi giorni sull’emergenza rifiuti che soffoca Pozzuoli e sulle giustificazioni fornite dalla De Vizia, non è più possibile restare in silenzio. La narrazione che ci viene propinata, quella della continua “non conformità” dei rifiuti conferiti dai cittadini, non è solo falsa: è offensiva. I cittadini non sono il capro espiatorio. La realtà che vediamo in strada è ben diversa dalle carte bollate. I rifiuti restano a terra non perché il sacchetto è sbagliato, ma per evidenti carenze del servizio: mezzi vetusti che si guastano, personale insufficiente e logistica in affanno. È troppo facile apporre un bollino di “non conformità” per giustificare il mancato ritiro, per poi passare giorni dopo e – come spesso accade – raccogliere tutto insieme, mischiando la differenziata con l’indifferenziato. Un danno ecologico ed economico enorme che finisce dritto nella nostra TARI. Ma la vera domanda è: chi permette tutto questo? Se l’azienda agisce in questo modo, è perché dall’altra parte non c’è nessuno a tutelare l’interesse pubblico. In questo disastro, dov’è il Comune di Pozzuoli? Dov’è il Sindaco, che dovrebbe essere il primo garante della salute pubblica e del decoro urbano? Dov’è il Dirigente del servizio, responsabile della gestione? E soprattutto, dov’è il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto)? Queste figure sono fondamentali e pagate con soldi pubblici. Il compito del DEC è verificare che l’appalto venga rispettato alla lettera. Siamo stanchi di pagare per un servizio che non funziona e di essere trattati come colpevoli. Il Comune smetta di nascondersi e inizi a fare il suo lavoro: controllare, sanzionare e garantire che i soldi dei puteolani non vengano gettati – letteralmente – nell’indifferenziato.»

*foto di repertorio