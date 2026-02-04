POZZUOLI/ La denuncia: «Strade danneggiate dopo i lavori per la fibra»

POZZUOLI – «Gentile direttore, le scrivo per far notare questa mia segnalazione di questa botola della Fibercoop dopo i lavori fatti per inserire i cavi per la fibra ci hanno lascito un buco non indifferente come si evince dalla foto che allego. Le chiedo: ma il dottore Ismeno non aveva detto che queste ditte che dopo che avevo fatti i lavori dovevano anche asfaltare la strada? qui a via Raimondo Annecchino, altezza caseificio, così siamo rimasti con una striscia lunga tutta a la strada e qualche fosso vicinino alle botole della Fibercoop»