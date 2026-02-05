Nonna Maddalena compie 100 anni: gli auguri del sindaco di Quarto

QUARTO – Nonna Maddalena Palumbo compie 100 anni. Un traguardo meraviglioso che è stato festeggiato dal sindaco di Quarto Antonio Sabino e dall’assessore Raffaella De Vivo che ieri sera, a nome dell’Amministrazione comunale, hanno consegnato alla festeggiata una targa celebrativa. Un secolo di vita che rappresenta una testimonianza preziosa di valori, memoria e dedizione, patrimonio fondamentale della nostra comunità.

“Gli anziani sono custodi della nostra storia e delle nostre radici: – ha spiegato il sindaco Sabino – tutelarli, rispettarli e valorizzarli è un dovere oltre che un impegno concreto dell’Amministrazione. Un gesto simbolico, ma carico di significato, per ribadire l’attenzione e la vicinanza alle persone che hanno contribuito, con la loro vita, alla crescita della nostra città.”