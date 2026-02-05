Pontone al porto di Pozzuoli: slitta ancora il fine lavori

POZZUOLI – Doveva essere pronto per fine gennaio il pontone galleggiante al porto di Pozzuoli, struttura che servirà a facilitare le operazioni di imbarco e sbarco dei traghetti che collegano la terraferma con le isole di Ischia e Procida. La data di fine lavori era stata annunciata durante un incontro presso la Prefettura di Napoli avvenuto nelle scorse settimane alla presenza del Prefetto Nicola Di Bari, del sindaco Gigi Manzoni e del commissario straordinario Fulvio Soccodato e i vertici della Capitaneria di Porto di Pozzuoli. Tempi di consegna che, al momento, non sono stati rispettati facendo così slittare ulteriormente il fine lavori.

L’INTERVENTO – Dal costo complessivo di quasi due milioni di euro l’intervento è condotto dalla Regione Campania e finanziato dalla Struttura Commissariale e nasce dalla criticità provocata dal sollevamento del suolo causato dal bradisismo. Il pontone avrà una capacità di carico di 250 tonnellate.