QUARTO – Sono terminati i lavori per la realizzazione del punto vaccinale di Quarto che sorgerà presso la chiesa di San Castrese. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Sabino: «Confesso di essere molto emozionato, ma soprattutto orgoglioso del grande lavoro svolto fino ad oggi in sinergia con Regione Campania, Asl Napoli 2 Nord e Protezione Civile e che ci ha portati a questo enorme risultato per cui devo ringraziare in primo luogo il vescovo Gennaro Pascarella e don Giuliano che ancora una volta ci ha dimostrato grande sensibilità e disponibilità». A breve si partirà con la vaccinazione di massa a partire dai cittadini over 80 poi proseguire con le altre categorie così come indicato nelle linee guida nazionali.