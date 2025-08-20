Prysmian pronta a perforare due pozzi geotermici a Pozzuoli

POZZUOLI – La Prysmian chiede di perforare due pozzi nel comune di Pozzuoli per la durata di un anno. L’azienda multinazionale, specializzata nella produzione di cavi nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni, ha presentato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione apposita istanza per il permesso ad effettuare gli interventi. Nella fattispecie si tratta di un intervento la cui portata media sarà di 5 l/s mentre quella massima ammonterà a 10 l/s con volumi annui pari 64800 m3. L’uso dell’acqua sarà quello geotermico con il luogo di eventuale restituzione che sarà la pubblica fognatura. Nel frattempo – come riportato sull’Albo Pretorio del comune di Pozzuoli – è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania, l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di ricerca di piccola utilizzazione locale ai fini geotermici a favore della Prysmian per la durata di un anno, eventualmente prorogabile.