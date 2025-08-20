BACOLI/ Spiaggia libera “occupata”: sequestro di ombrelloni a Marina Grande

BACOLI – Prosegue l’operazione “Spiagge Pulite” condotta sui litorali regionali da parte delle Forze dell’Ordine, in particolar modo da parte della Capitaneria di Porto, contro l’occupazione abusiva demaniale da parte dei bagnanti che si appropriano della spiaggia libera occupandola con ombrelloni e sdraio lasciati durante la notte per privilegiarsi delle prime fila. Questa mattina i guardacoste di Baia sono intervenuti, a seguito anche delle tante denunce di residenti e bagnanti, a Marina Grande dove è stato possibile accertare, all’alba, la presenza di numerosi ombrelloni e sdraio indebitamente collocati sull’arenile della spiaggia libera, di fronte alla Toma di Agrippina.

IL BLITZ – L’attività di servizio si è conclusa con il sequestro amministrativo di tutto il materiale rinvenuto per violazione alla legge che vieta il posizionamento degli ombrelloni sulle spiagge libere lasciandoli incustoditi per privilegiarsi dei posti in prima fila. È ulteriormente prevista un intensificazione di tale tipologia di controlli su tutto il litorale comunale. Si ricorda, infatti, che le spiagge libere sono a disposizione di tutti ma, tuttavia, corre l’obbligo di rimuovere tutte le attrezzature di proprietà nel momento in cui si va via dalla spiaggia, per non incorrere nella abusiva occupazione del demanio marittimo, così come evidenziato dalla Guardia Costiera.