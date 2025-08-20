POZZUOLI/ Bimbo soccorso dal 118 a Licola: infermiere cantano canzoncine per tenerlo vigile

POZZUOLI – Un bambino di un anno e mezzo è stato soccorso questa mattina dai sanitari del 118 delle postazioni di Varcaturo Auto e Quarto India. Medici e infermieri alle 12:30 sono intervenuti a Licola dopo che il piccolo era caduto da una sedia riportando un trauma cranicoa. È stato trasferito in codice rosso al Santobono di Napoli. “In soli cinque minuti, – fa sapere Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate – grazie alla prontezza e alla professionalità del mio autista soccorritore, eravamo già sul posto. Carichiamo in ambulanza la mamma e il piccolo Leonardo e partiamo subito verso l’ospedale Santobono di Napoli.

LE CANZONI – “Il bambino era vigile, cosciente e con parametri nella norma, ma ciò che mi ha colpito profondamente è stato il lato umano delle infermiere in servizio con me: – racconta Ruggiero – per tutto il tragitto hanno intrattenuto il piccolo Leo con canzoncine e filastrocche, mantenendolo sereno e vigile. Una scena tenera e commovente, che mi ha riempito di orgoglio. Leonardo è arrivato al Santobono ed è stato prontamente affidato alle cure dei colleghi”.