Pronto soccorso, Tipo (Simeup): «Apprezziamo l’impegno della Regione, pronti a un confronto costruttivo»

NAPOLI – «Accogliamo con favore le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e apprezziamo il lavoro avviato e la disponibilità a intervenire su un nodo cruciale come quello dei pronto soccorso». Lo afferma Vincenzo Tipo, presidente della Simeup (Società italiana medicina d’emergenza e urgenza pediatrica) e primario del Pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli. «È positivo – prosegue Tipo – che si stia affrontando il tema delle assunzioni e degli incentivi, così come quello dell’organizzazione complessiva del sistema dell’emergenza. Nei pronto soccorso, più che in qualsiasi altro setting ospedaliero, si registra una fuga crescente di professionisti, determinata da condizioni di lavoro particolarmente gravose, carichi assistenziali elevati e criticità strutturali che richiedono risposte urgenti e coordinate». Secondo il presidente della Simeup, «il problema non è solo economico, ma riguarda l’intero modello organizzativo: turni, sicurezza degli operatori, valorizzazione delle competenze e integrazione tra territorio e ospedale. È su questo terreno che bisogna intervenire con decisione». Tipo richiama quindi «la necessità di un confronto strutturato tra istituzioni e specialisti», indicando nella tavola rotonda in programma nel prossimo mese di giugno a Napoli, nell’ambito di un importante congresso scientifico internazionale organizzato dalla Simeup, «un’occasione concreta per mettere a confronto società scientifiche, rappresentanti politici e tecnici, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise ed efficaci». «Siamo pronti – conclude – a dare il nostro contributo, mettendo a disposizione competenze ed esperienza, affinché il sistema dell’emergenza-urgenza possa tornare attrattivo e garantire risposte efficaci ai cittadini».