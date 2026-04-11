POZZUOLI/ Veleno nel palazzo per uccidere cani e gatti: denunciato un 64enne di via Napoli

POZZUOLI – Un 64enne di Pozzuoli, residente a via Napoli, è stato denunciato per tentato maltrattamento di animali a seguito della segnalazione di una donna che, insieme ad altre condomine, aveva trovato delle bacche rosse, potenzialmente nocive o letali per alcuni tipi di animali domestici di piccola taglia, all’esterno del condominio e su alcuni balconi.

LE INDAGINI – L’uomo è stato incastrato a seguito di un’attività di indagine condotta dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. In particolare gli agenti, attraverso la visione di immagini di videosorveglianza ed ascolto di testimoni e sopralluoghi, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che aveva tentato di avvelenare cani e gatti presenti nel condominio. Giá in passato nell’edificio erano state rinvenute sostanze nocive. Il 64enne è stato denunciato a piede libero.